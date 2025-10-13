От УДО до честного труда: в Подмосковье программа пробации помогла девушке начать жизнь заново

Всего один день отделил 19-летнюю Кристину от перевода во взрослую исправительную колонию. Она освободилась по УДО 13 сентября 2024 года, накануне своего девятнадцатилетия, благодаря слаженной работе ГУФСИН, прокуратуры и суда Московской области. Об этом сообщает издание REGIONS.

Девушка, оказавшаяся в Подмосковье без жилья и поддержки, стала одним из первых реальных примеров работы областной программы пробации, запущенной в 2023 году для помощи бывшим заключенным. Ее главная цель — решить ключевые проблемы, ведущие к рецидиву: отсутствие работы и крыши над головой.

В случае Кристины система сработала на ура. Вечером перед днем рождения она засыпала на свободе, а в ее трудовой книжке уже стояла запись о приеме на должность «специалиста навигации». Как призналась сама девушка, ей было трудно поверить в происходящее, ведь трудоустройство стало для нее не просто формальностью, а билетом в новую жизнь.

При поддержке уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ирины Фаевской Кристина не остановилась на достигнутом и поступила в колледж, а в дальнейшем планирует получить высшее образование.

Ранее омбудсмен Фаевская рассказала, что из 1,5 тыс. заключенных около 900 человек выходят из колоний в Подмосковье каждый год. Все они также получают шанс начать заново.