«Урок для Сочи»: российские курорты копируют итальянскую модель Альп

Итальянские Доломитовые Альпы успешно внедрили стратегию, которая позволила превратить традиционные горнолыжные центры в востребованные круглогодичные дестинации, сообщает «Турдом» . Ключом к успеху стала переориентация зимней инфраструктуры на нужды любителей активного летнего отдыха, в первую очередь — поклонников горного велосипеда. Благодаря проектам RODA и Dolomiti Supersummer, система подъемников в таких известных зонах, как Валь Гардена, Альта-Бадиа и План де Корон, теперь функционирует двенадцать месяцев в году. Это решение не только обеспечило стабильный финансовый поток региону, но и создало новые рабочие места для местных жителей, исключив периоды затяжного межсезонья.

Трансформация затронула саму логику освоения горного рельефа: тяжелые и изнурительные подъемы на велосипеде остались в прошлом. Теперь туристы поднимаются на вершины с помощью канатных дорог, концентрируя внимание на панорамных спусках и исследовании живописных долин.

Организаторы делают ставку на максимальный комфорт, предлагая концепцию «Беззаботного вождения». Сервис включает в себя ежедневную доставку багажа между отелями, использование GPS-треков и сопровождение опытными гидами. Для гостей доступны любые форматы — от коротких поездок выходного дня до полноценных недельных туров с проживанием в гостиницах разного класса, включая люксовые варианты.

Альпийский опыт находит живой отклик и в России, где проблема сезонности горных курортов стоит не менее остро. Главный редактор Турпром Александр Гордиец считает, что история Доломитов является наглядным уроком для отечественных площадок, в частности для Красной Поляны. По его словам, в Сочи этот опыт уже начинают успешно усваивать. Эксперт отметил, что подъемники на курортах Роза Хутор и Горки-сити в летний период не простаивают, а в выходные дни количество гостей там порой сопоставимо с зимним наплывом.

На Кавказе, как и в Италии, активно развиваются пешие тропы, маунтинбайк и высокогорные смотровые площадки. К услугам отдыхающих доступны веревочные парки, джип-туры и рестораны на высоте свыше двух тысяч метров. Как подчеркнул Александр Гордиец, инфраструктура уже создана, и теперь основная задача заключается в грамотной «упаковке» этих возможностей в понятные и комфортные туристические продукты. Цель состоит в том, чтобы объект воспринимался не как «лыжный курорт, пытающийся выжить летом», а как полноценное место отдыха, где каждый сезон предлагает свои уникальные преимущества.

