Украинский президент Владимир Зеленский в соцсетях заявил, что ему удалось пообщаться с представителями африканских СМИ, которые посетили его страну. По словам политика, они говорили не на английском языке, а на «языке правды».

Однако пользователи в комментариях напомнили Зеленскому, что Африка не является союзником Украины и никогда им не станет.

«От вас пахнет отчаянием. Мы все знаем, что о вас думает Африка. Они стоят за Россию»; «О нет, Африка тебе не друг. БРИКС существует, и вы не приглашены», — пишут комментаторы.

Некоторые юзеры отметили, что президент наверняка показал африканским гостям «успехи» ВСУ, а пользователь из Южной Африки подчеркнул, что ранее ни Украина, ни Польша не допустили журналистов на территории своих стран, скрывая настоящую правду.

«Вы также водите этих посетителей к линии фронта, чтобы показать им свои «успехи»? Владимир, уйди в отставку на благо своей страны»; «Вы, сэр, и Польша отказали южноафриканским СМИ во въезде в ваши страны, чтобы язык правды так и не дошел до нас, южноафриканцев», — заявили пользователи.

Ранее европейцы объяснили Зеленскому, чего хотят украинцы.