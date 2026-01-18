От веса до кома в горле: три неочевидных грозных симптома, с которыми надо бежать в больницу

Врач, известный в соцсетях как «Злой доктор Филатов», выделил три ключевых симптома, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью. По его словам, эти признаки часто игнорируются, однако могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, вплоть до онкологических.

Первый и один из наиболее настораживающих сигналов — необъяснимая потеря веса. Этот симптом, особенно в сочетании с обычным режимом питания, должен стать безусловным поводом для обследования, так как может указывать на нарушения в обмене веществ или скрытые патологии.

«Человек не сидит на диете, но вес будто тает», — отметил медик.

Второй опасный признак касается изменений в процессе приема пищи. Речь идет о трудностях с глотанием, ощущении «кома» в горле или внезапно возникшем отвращении к определенным продуктам, например, к мясу. Подобные нарушения часто списывают на стресс или временные недомогания, однако они могут быть маркерами проблем с желудочно-кишечным трактом.

Третьим элементом «грозной тройки» доктор Филатов называет анемию, особенно выявленную у мужчин. Ее проявления — повышенная слабость, головокружения и одышка при незначительной физической активности. Врач настаивает, что мужская анемия почти никогда не бывает случайной и требует тщательного поиска причин, часто связанных с желудком или кишечником.

Рекомендация при обнаружении любого из этих симптомов предельно четкая: не откладывая записаться к врачу. В качестве первоочередных шагов диагностики специалист советует общий анализ крови и эндоскопическое исследование желудка (гастроскопию).

