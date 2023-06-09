От взрывов ночь стала днем: российские ВКС разбомбили среди ночи Умань в Черкасской области

Общество

Фото: [Минобороны РФ]

В городе Умань в Черкасской области Украины взрывы российских Военно-космических сил сосредоточены в одной точке этого украинского населенного пункта, сообщают соцсети.

Отмечается, что ВКС бьют по крупному военному складу боеприпасов ВСУ. В настоящее время хранилище украинских войск сгорает дотла.

Как сообщает администрация города, в следствии российских ракетных ударов произошло повреждение украинского «промышленного объекта».

«И без того сильный пожар усложняет вторичная детонация: из-за нее местные жители и слышат взрывы», - сообщается в соцсетях.

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