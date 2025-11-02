От жалобы до решения: как отслеживают качество медпомощи

Контроль качества медицинской помощи в регионе ведется на трех уровнях: федеральном, ведомственном и внутри медицинских организаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона и министр здравоохранения Вячеслав Космачев во время прямой линии в социальных сетях, передает Stolica58 .

По его словам, на федеральном уровне соблюдение стандартов надзирает Росздравнадзор. Основная работа по устранению недостатков проводится на уровне министерства здравоохранения региона и в самих медучреждениях. Для этого создано отдельное подразделение, занимающееся анализом обращений граждан и страховых компаний.

Министр отметил, что каждое обращение проходит детальный разбор совместно со специалистами Территориального фонда обязательного медицинского страхования. По итогам проверки выявленные нарушения устраняются.

Космачев подчеркнул, что причины проблем могут быть как системными, так и связанными с действиями отдельных сотрудников. В случаях, когда нарушения подтверждаются, к работникам применяются меры ответственности, включая увольнение.

Он добавил, что несмотря на кадровый дефицит, министерство настаивает на соблюдении профессиональной дисциплины, а жалобы граждан используются как инструмент улучшения работы системы.

Жители региона также отмечают, что страховые компании оказывают существенную помощь при решении спорных вопросов, связанных с качеством медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что пролетевшее над Подмосковьем загадочный НЛО упал в Новгородской и Тверской областях.