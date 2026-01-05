От звонкой монеты до тюрьмы: чем кончилась атака на первую леди Франции в соцсетях

Парижский суд вынес обвинительный приговор десяти лицам, признанным виновными в организованной интернет-травле первой леди Франции Брижит Макрон. Решение было оглашено 5 января 2026 года после нескольких месяцев судебных разбирательств, пишет « Коммерсантъ ».

Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет были осуждены за публикацию в социальных сетях множества оскорбительных и клеветнических комментариев. В материалах дела сообщается, что подсудимые активно распространяли ложные сведения о трансгендерной идентичности Брижит Макрон, а также выдвигали безосновательные обвинения в педофилии, связывая их с разницей в возрасте между супругами.

Суд охарактеризовал действия обвиняемых как «особенно унизительные, оскорбительные и злонамеренные», создавшие атмосферу постоянного давления. В качестве наказания фигуранты получили различные меры ответственности. Санкции варьируются от обязательного прохождения специальных образовательных курсов о последствиях кибертравли до восьми месяцев лишения свободы условно.

На процессе выступила младшая дочь первой леди, Тифен Озьер. Она свидетельствовала, что волна цифровой ненависти причинила значительный вред психическому здоровью ее матери, заставив ту жить в состоянии перманентной тревоги из-за возможных спекуляций вокруг ее внешности и поведения. Озьер подчеркнула, что от травли пострадала вся семья, включая внуков Брижит Макрон.

