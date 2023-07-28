«Отбивались вдвоем»: мать погибшего бойца СВО рассказала о склонности сына к геройству

Молодой разведчик Алексей Сиксай умел принимать взвешенные и непоколебимые решения. Даже будучи мальчиком, он всегда боролся за справедливость, и когда пришла пора идти побеждать нацизм, он вызвался на передовую.

Мама Алексея Галина вспоминает, как во втором классе ее сын посмотрел фильм про спецназ, и у него загорелось желание тоже стать таким.

«Я помню, он как-то возвращался с тренировки по футболу, и четверо парней били его друга. Леша не испугался, встал не его сторону, и они вдвоем отбивались. Это мой сыночек, он всегда такой есть», — улыбается мама в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Футбол Сиксай любил всей душой, выступал за школу и даже тренировал девочек.

«С отцом они вместе играли в футбол. Конечно, в разных командах. А потом дома еще весь вечер обсуждали игру», — говорит Галина Артуровна.

Алексей стал профессиональным разведчиком и спецназовцем в мае 2022 года. В конце месяца его бригаду уже отправили в командировку на Украину. Там бойцы ходили в разведку.

«Их задача была, как он мне говорил, отправить точные координаты о нахождении противника для его уничтожения. До спецоперации Леша звонил мне каждый день, бывало, по несколько раз, когда находился в части. Но на СВО было по-другому. Я просила туда не идти, но он хотел помочь пацанам», — объясняет Галина.

О подробностях гибели Алексея Сиксая его мать знает лишь в общих чертах. Известно, что разведчики поехали на задание. Они оставили свои машины и дальше пошли пешком. В лесополосе солдаты попали в засаду. Там у них начался бой, где Леша и погиб.

Полную историю бойца Алексея Сиксая читайте в нашем материале.