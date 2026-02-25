«Отбросило в овраг»: в Новосибирске глухонемая женщина погибла под колесами скрывшегося водителя

В Новосибирске трагически погибла 38-летняя глухонемая женщина, сообщил портал NGS. По информации издания, 11 февраля она ушла из дома и перестала выходить на связь. Близкие сразу обратились в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Однако спустя две недели поисков пришло страшное известие — женщина стала жертвой ДТП на Гусинобродском шоссе.

Как выяснили следователи, 33-летний водитель на автомобиле «Тойота» сбил россиянку. От удара ее отбросило на 9 метров в овраг. Водитель даже не остановился, чтобы оказать помощь или вызвать скорую. Он продолжил движение и тут же столкнулся с автомобилем УАЗ.

Около получаса мужчина оформлял второе ДТП с участием своей машины, но на место, где осталась лежать сбитая женщина, так и не вернулся. Россиянка скончалась на месте от полученных травм.

24 февраля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам более 5 тыс. аварий.