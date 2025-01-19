Отчаянная одесситка отбила парня у военкомов

Так, недавно в Одессе девушке удалось отбить у военкомов своего молодого человека.

На кадрах видно, что двое сотрудников военкомата пытаются задержать молодого человека. В течение некоторого времени они и несколько девушек и прохожих борются у черного автомобиля.

В результате парню удалось вырваться и убежать. За ним бросается один из военкомов, его преследует девушка в черной куртке.

Напомним, закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года.

Граждан, которые являются военнообязанными, лишили права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.

С октября сотрудники ТЦК перешли к насильственным методам мобилизации. Совместно с полицией они проводят рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах.

Ранее сообщалось о том, что командир ВСУ обвинил военкомов в отправке в части наркоманов и хронически больных.