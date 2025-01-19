Отчаянная одесситка отбила парня у военкомов
В Одессе девушка отбила парня у военкомов
Фото: [unsplash.com]
На Украине продолжается насильственная мобилизация.
Некоторым гражданам республики все же удается оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК.
Так, недавно в Одессе девушке удалось отбить у военкомов своего молодого человека.
Видео инцидента опубликовал украинское издание «Страна.ua».
На кадрах видно, что двое сотрудников военкомата пытаются задержать молодого человека. В течение некоторого времени они и несколько девушек и прохожих борются у черного автомобиля.
В результате парню удалось вырваться и убежать. За ним бросается один из военкомов, его преследует девушка в черной куртке.
Напомним, закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года.
Граждан, которые являются военнообязанными, лишили права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.
С октября сотрудники ТЦК перешли к насильственным методам мобилизации. Совместно с полицией они проводят рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах.
Ранее сообщалось о том, что командир ВСУ обвинил военкомов в отправке в части наркоманов и хронически больных.