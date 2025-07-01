Отчаянная попытка убить клеща привела к лесному пожару

В турецкой провинции Маниса местный житель устроил масштабный лесной пожар, пытаясь избавиться от клеща. О необычном инциденте сообщает CNN Türk.

По информации иностранных обозревателей, Озджан Ташхан, заметив кровососущего паразита на своей подушке, решил проблему радикально — сжег постельную принадлежность. Однако тлеющие остатки он выбросил во двор, что через несколько минут привело к пожару. Очень быстро огонь охватил 12 гектар леса.

Правоохранители задержали турка. На допросе мужчина рассказал, что испугался клеща и прибегнул к нестандартному методу дезинсекции.

Тем временем тушение пожара в лесу потребовало участия десятков спасателей и специальной техники. Новатора привлекут к ответственности за пожар и создание угрозы.

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