Отчаянная попытка убить клеща привела к лесному пожару
В Турции мужчина случайно спалил лес из-за клеща
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В турецкой провинции Маниса местный житель устроил масштабный лесной пожар, пытаясь избавиться от клеща. О необычном инциденте сообщает CNN Türk.
По информации иностранных обозревателей, Озджан Ташхан, заметив кровососущего паразита на своей подушке, решил проблему радикально — сжег постельную принадлежность. Однако тлеющие остатки он выбросил во двор, что через несколько минут привело к пожару. Очень быстро огонь охватил 12 гектар леса.
Правоохранители задержали турка. На допросе мужчина рассказал, что испугался клеща и прибегнул к нестандартному методу дезинсекции.
Тем временем тушение пожара в лесу потребовало участия десятков спасателей и специальной техники. Новатора привлекут к ответственности за пожар и создание угрозы.
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