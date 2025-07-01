Ребенок погиб после повторения опасного тренда из соцсетей

Британец Себастьян Цизман погиб, попробовав опасный тренд, распространившийся в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, Себастьян попробовал «собачий кайф», то есть, вызвал временное кислородное голодание мозга. Такой тренд он увидел в соцсетях, а в день крестин младшего брата решил проверить эффект лично. Однако последствия оказались плачевными: произошла остановка дыхания. Несмотря на усилия врачей, ребенок так и не пришел в сознание.

Мать погибшего мальчика Касия Цизман призвала родителей тщательнее следить за детьми и контентом, который они смотрят в соцсетях. По ее мнению, это может помочь уберечь детей.

Примечательно, что похожие трагедии с тем же трендом происходили и в 2022 году. Тогда жертвами стали четверо британских подростков от 12 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что школьница из Петербурга получила жуткий ожог из-за тренда из соцсетей.