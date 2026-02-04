Отчаянная выходка французской пары в тук-туке привела к серьезным проблемам в Таиланде

Французских туристов депортировали из Таиланда и внесли в черный список за непристойное поведение, сообщило издание The Bangkok Post. Пара публично занялась сексом в движущемся тук-туке на оживленной дороге Кату-Патонг.

Инцидент произошел при свидетелях, которые и сделали фотографии происходящего. Снимки быстро распространились в социальных сетях, вызвав шквал возмущенных комментариев от пользователей. Общественный резонанс привлек внимание правоохранительных органов.

Подобный инцидент ранее произошел с российским туристом из Северной Осетии, который занялся сексом с девушкой в кузове движущегося пикапа. Видео этого инцидента также разлетелись по социальным сетям. В Таиланде его приговорили к году тюрьмы.

