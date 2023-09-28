«Поставить защиту от атак»: ясновидящая рассказала, как победить в магической битве

Бросил муж, предала подруга, выгнали с работы — мало ли неприятностей могут неожиданно обрушиться на человека. Когда психология бессильна, а результат требуется немедленно, человек обращается за помощью к магам и колдунам. Однако, например, простое желание погадать на суженого может обернуться настоящей магической войной.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что далеко не все специалисты-эзотерики ведут себя порядочно. У клиента могут вымогать деньги или грозить ему страшными карами за отказ сотрудничать. Чтобы защитится от магического шантажа, нужно знать несколько простых правил.

«Не соглашайтесь на дополнительные требования. Настоящие маги честно и четко обсуждают условия работы и оплаты заранее и не будут бесконечно увеличивать сумму», — заявила ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мишина посоветовала искать только профессионалов своего дела.

«Если у вас есть подозрения относительно магического воздействия, обратитесь к профессиональному магу или экстрасенсу, чтобы оценить вашу ситуацию и, если необходимо, снять негативное воздействие. Очень важно поставить защиту от магических атак», — добавила собеседница издания.

Полиция тоже не должна оставаться в стороне. Ясновидящая порекомендовала сразу писать заявление на обидчика.

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