Отделение неврологии реабилитационного центра открыли в Одинцово после реконструкции

В деревне Ларюшино Одинцовского округа после реконструкции открылся неврологический корпус реабилитационного отделения Многопрофильного медицинского центра Банка России. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал областной Главгосстройнадзор.

Проект находился на сопровождении менеджера ЦСС. Он провел консультации по вопросам получения согласований и проектированию, а также оперативно дал разъяснения в рамках проверки проектной документации оператором информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Площадь здания увеличили 2,3 тысячи квадратных метров. В ходе реконструкции также надстроили мансардный этаж, корпус оснастили процедурными кабинетами и физкультурно-спортивным залом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».