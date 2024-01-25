Отделение реабилитации заработало в Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы

В Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы открылось отделение реабилитации, где будут находиться пациенты, перенесшие инсульты, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также получившие травмы опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Реабилитация — заключительный этап лечения многих заболеваний, от которого напрямую зависит полное восстановление пациента. Для этого мы активно развиваем в Подмосковье данное направление медицинской помощи и открываем такие отделения не только в стационарах, но и в поликлиниках», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, в регионе уже открыли 13 амбулаторных отделений реабилитации для взрослого населения, семь из которых — с дневными стационарами. В новом отделении Андреевской поликлиники работают неврологи, кардиологи, врачи-реабилитологи и другие специалисты. Также там есть зал механотерапии, оснащенный различными тренажерами, дневной стационар. Заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина уточнила, что курс лечения в основном длится 10 дней и занимает около трех часов в день, одновременно реабилитацию смогут проходить около 10 пациентов.

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