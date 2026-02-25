Отделение СФР по столичному региону за год оплатило более 7 млн электронных больничных

Отделение Социального фонда по столице и Подмосковью по итогам прошлого года оплатило свыше 7 млн электронных больничных более чем на 144 млрд рублей.

В этом году был увеличен размер пособия по временной нетрудоспособности. Так, теперь максимальная сумма за один день составляет 6,8 тыс. руб., а минимальная — 890 руб.

Если стаж составляет меньше полугода, а также в случае отсутствия заработка в расчетном периоде пособие рассчитывают исходя из МРОТ. В 2026 году этот показатель составляет 27 тыс. руб.

Первые три дня больничного оплачиваются за счет работодателя. Остальные дни оплачивает Соцфонд.

С этого года оплачиваемый больничный могут получить самозанятые. Для этого им нужно присоединиться к программе ДМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации здравоохранения.