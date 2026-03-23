Отделение Соцфонда по Москве и Подмосковью с начала года назначило пенсионные выплаты 9,6 тыс. человек

С начала 2026 года Отделение Соцфонда по Москве и Подмосковью назначило выплаты из средств пенсионных накоплений 9,6 тыс. жителей столичного региона.

Средства выплачиваются единовременно, если расчетный размер накопительной пенсии будет равен или составит менее 10% от прожиточного минимума пенсионера в целом по стране. В остальных случаях будет назначена ежемесячная накопительная пенсия.

Срочную пенсионную выплату могут получить участники программы государственного софинансирования пенсий и родители, направившие средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

Получить накопления можно на пять лет раньше наступления пенсионного возраста. Так, женщины могут воспользоваться этим правом в 55 лет, мужчины – в 60 лет, если у них имеется страховой стаж от 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получателями могут стать жители, которые досрочно вышли на пенсию и у которых сформированы накопления.

