Отделения Почты России модернизировали в Московской области

В Подмосковье модернизировали офисы Почты России в Одинцове, Подольске, Видном, Егорьевске, Павловском Посаде, Рузе и в поселке Чисмена Волоколамского округа, сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что до конца этого года в регионе откроют еще пять отделений — в Истре, Дмитрове, Мытищах и Ногинске. В общей сложности были обновлены 12 сельских отделений, в зоне обслуживания которых находятся более 88 тысяч человек.

«Модернизация сельских отделений идет по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей, особое внимание уделяя развитию безбарьерной среды», — говорится в сообщении.

Отметим, что работы проводятся в рамках программы ремонтов сельских отделений, ее проводят во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.