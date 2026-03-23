Отдых без границ: эксперт посоветовала россиянам три региона для мини-путешествий

Когда накапливается усталость, а привычный отпуск еще нескоро, на помощь приходит короткая вылазка на два-три дня. Руководитель туристической компании «На волне» Ольга Карагеоргий в беседе с NEWS.ru утверждает : для быстрой перезагрузки, особенно если речь идет о женской компании, не обязательно лететь за границу. Россия предлагает, как минимум, два ярких и совершенно разных по настроению варианта для такого мини-путешествия.

По ее словам, первый — Дагестан, который идеально подходит тем, кто готов к активности и хочет прикоснуться к подлинной культуре. Здесь программа насыщена до предела: головокружительные виды Сулакского каньона, древний Дербент с его многовековой историей и неспешный отдых на побережье Каспия. Второй полюс — Калининградская область. Это направление для любителей спокойных прогулок и европейской архитектуры. Все, что нужно для релакса, упаковано в один билет: величественная Куршская коса с дюнами, уютные городки Зеленоградск и Светлогорск, а также сердце региона — Остров Канта с Кафедральным собором и Рыбной деревней.

Турэксперт добавила, что тем же, кто ищет баланс между природой и развитой инфраструктурой, эксперт советует присмотреться к Сочи. Главный козырь курорта — уникальное сочетание морского и горного климата в одном месте плюс ухоженные набережные, где приятно гулять в любое время. Вариантов досуга здесь тоже хватает: от прогулок по олимпийским объектам до гастрономических туров и дегустаций на местных винодельнях. Главный итог — для того, чтобы сменить обстановку, наполниться новыми впечатлениями и вернуть себе ресурс, достаточно всего пары дней и правильно выбранного маршрута внутри страны.

