Отдых не в радость: в Абхазии продолжают бороться с россиянами-нищебродами

Абхазия по-прежнему привлекает российских туристов, однако многие из них возвращаются с неоднозначными впечатлениями. По данным издания АБН 24, в стране по-прежнему сохраняются проблемы в сфере общественного питания.

Туристы из России выразили недовольство тем, что в некоторых кафе может быть платный вход или система депозитов. Это означает, что посетителям необходимо заранее внести фиксированную сумму, которая будет использована для оплаты обеда.

Если вам просто хочется выпить банальную чашку кофе, вам придется либо заплатить за нее больше, чем вы ожидали, либо искать другое место. Такие условия вызывают недоумение у российских посетителей, и многие из них предпочитают покинуть заведение.

Многие российские путешественники обращают внимание на невысокий уровень местного сервиса. Хотя этим летом отдых в регионе стал популярнее даже Турции, гостиницы все еще предлагают номера среднего качества, зачастую устаревшие.

В отелях и гостевых домах Абхазии можно столкнуться с отсутствием должного уровня вежливости и неубранными номерами. Это может сильно испортить впечатление от поездки в «Страну души» — так местные жители называют свою родину.

Ранее российская семья слетала в Абхазию, отдохнув там за 200 тыс, и рассказав о своих злоключениях-приключениях.