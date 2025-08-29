Семья из России поделилась впечатлениями от отдыха в Абхазии за 200 тыс руб
Фото: [pxhere.com]
Туристы из России поделились своими впечатлениями о летнем отдыхе в Абхазии в 2025 году на платформе "Дзен. Путешествия". Они рассказали, что потратили около 200 тыс руб на троих, но поездка им в принципе пришлась по душе.
Стоимость авиабилетов составила 67 тыс руб, а на турпакет, включающий проживание, трансфер, двухразовое питание и три экскурсии, ушло еще около 130 тыс.
Семья разместилась в трехзвездочном отеле, расположенном неподалеку от морского побережья. На территории отеля находился бассейн, а система питания приятно удивила: блюда готовились из свежих продуктов, отличались разнообразием и вкусом. По уровню обслуживания отдых напоминал отдых в соседнем Сочи.
«Море оказалось чистым и прохладным. Мусора на пляжах не было, лишь местами по пути к морю встречались захламленные участки», — поделились туристы.
Особенно запомнились экскурсии: поездка к озеру Рица, визит в Новый Афон и конная прогулка на свежем воздухе со скромным ужином.
