Семья из России поделилась впечатлениями от отдыха в Абхазии за 200 тыс руб

Туристы из России поделились своими впечатлениями о летнем отдыхе в Абхазии в 2025 году на платформе "Дзен. Путешествия". Они рассказали, что потратили около 200 тыс руб на троих, но поездка им в принципе пришлась по душе.

Стоимость авиабилетов составила 67 тыс руб, а на турпакет, включающий проживание, трансфер, двухразовое питание и три экскурсии, ушло еще около 130 тыс.

Семья разместилась в трехзвездочном отеле, расположенном неподалеку от морского побережья. На территории отеля находился бассейн, а система питания приятно удивила: блюда готовились из свежих продуктов, отличались разнообразием и вкусом. По уровню обслуживания отдых напоминал отдых в соседнем Сочи.

«Море оказалось чистым и прохладным. Мусора на пляжах не было, лишь местами по пути к морю встречались захламленные участки», — поделились туристы.

Особенно запомнились экскурсии: поездка к озеру Рица, визит в Новый Афон и конная прогулка на свежем воздухе со скромным ужином.

Ранее сообщалось, что россияне прервали отдых в Абхазии из-за «советской столовой».