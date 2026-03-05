Отдых, превратившийся в заточение: семья из Владимира в эпицентре ближневосточного кризиса

Жительница Владимира Елена вместе с сыном оказалась в эпицентре ближневосточного кризиса. Семья застряла в эмирате Рас-эль-Хайма, и вылет домой до сих пор под вопросом. В беседе с vlad.aif.ru Елена рассказала, что внешне в отеле все спокойно, хотя поначалу нервы были на пределе.

Администрация гостиницы тянула время, продлевая номер то на два, то на три часа. В итоге туристам разрешили остаться до 7 марта. Однако ясности с обратными рейсами нет до сих пор. В аэропортах царит хаос: люди штурмуют терминалы, создают огромные очереди, но их все равно разворачивают и отправляют обратно в отели — самолеты не взлетают.

Отголоски конфликта Ирана и Израиля видны невооруженным глазом. Вчера туристы наблюдали на горизонте густые столбы дыма. При этом ситуация выглядит сюрреалистично: пока российские туроператоры пытаются вывезти своих граждан, европейцы продолжают массово прибывать в Эмираты, как будто ничего не происходит.

«Я даже растерялась, когда увидела в лобби новых туристов. Ведь небо над регионом фактически закрыто», — призналась Елена.

Проблемы возникли не только на суше, но и в море. В похожем «плену» оказались еще двести россиян из Владимира, Твери и Москвы. Их круизный лайнер Celestyal Journey замер у побережья Катара и не может продолжить путь из-за обострения боевых действий.

Напомним, ситуация в регионе накалилась мгновенно: после начала взаимных ударов между Ираном и Израилем многие авиакомпании отменили рейсы, а некоторых туристов начали выселять из отелей из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Путину доложили, когда последний россиянин покинет зону конфликта на Ближнем Востоке.