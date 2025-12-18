Отдых станет дороже: четыре города в России введут обязательный сбор с 1 января

В России расширяется список городов, где вводится туристический налог. С 1 января 2026 года сбор начнут взимать в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Решения приняты на муниципальном уровне, налог станет источником пополнения местных бюджетов и будет направлен на развитие туристической инфраструктуры, пишут РИА Новости.

В Курске туристический налог утвержден решением городского собрания. По оценкам региональных властей, дополнительные доходы бюджета составят около ₽13 млн в год. Средства планируют направить на проекты, связанные с развитием туризма. От уплаты налога освобождаются Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также вынужденные переселенцы, размещенные в пунктах временного размещения, в том числе прибывшие с территорий Украины и регионов с особым уровнем реагирования.

В Нижнем Новгороде с 1 января 2026 года ставка туристического налога составит 2%. По расчетам городской думы, ежегодные поступления в бюджет могут достичь ₽200 млн. Власти считают, что дополнительные средства позволят реализовать новые проекты для гостей города без увеличения нагрузки на жителей.

Самара установила минимальную ставку туристического налога на уровне 1%. Она будет действовать круглый год независимо от сезонной загрузки. В мэрии сообщили, что в дальнейшем ставка будет постепенно повышаться и к 2030 году достигнет 5%. По прогнозу налоговой службы, в 2026 году поступления в бюджет города составят около ₽95 млн.

В Тюмени туристический налог также начнет действовать с 1 января 2026 года. Ставка установлена на уровне 2%. В городской думе ожидают, что бюджет будет ежегодно пополняться до ₽45 млн. Власти заявили, что снижения турпотока не прогнозируют. В 2024 году город принял около 3 млн туристов, основной интерес вызывают термальные комплексы и событийные мероприятия.

Туристический налог действует в России с 1 января 2025 года. Он относится к местным налогам, и регионы вправе вводить его по собственному решению. В 2025 году ставка составляет 1%, к 2027 году предусмотрен рост до 3%. Минимальный платеж установлен в размере ₽100 за сутки. Плательщиками являются организации и физические лица, оказывающие услуги временного проживания.

