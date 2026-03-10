Российские туристы не поменяли предпочтения и выбирают Турцию и Египет для отдыха

Турция и Египет продолжают удерживать лидерство среди зарубежных направлений у российских туристов, пишет портал RTN. В 2025 году Турция приняла 7 млн наших соотечественников, Египет — около 2 млн.

Отмечается, что продажи туров в Турцию выросли на 25%, а в Египет — на целых 50%. Глубина бронирования тоже увеличилась: по Турции — на 8%, по Египту — на 18%. Туристы планируют отпуск заранее, а не покупают горящие путевки в последний момент.

Туроператоры делятся планами на новый сезон: большую ставку делают на регионы Турции, рассчитывая отправить туда 3,1 млн человек в 2026 году. Эксперты отмечают, что туристы все чаще выбирают пятизвездочные отели и интересуются культурно-познавательными программами.

Интересно, что в январе 2026 года средний чек на отдых в Турции и Египте снизился на 8%. При этом Египет постепенно уходит из дешевого сегмента — появляется все больше отелей высокого уровня. В экскурсионные программы теперь обязательно включают посещение нового Каирского египетского музея.

Турция и Египет остаются главными хитами, но спрос смещается в сторону качества, новых форматов и насыщенной программы. Туристы хотят не просто полежать на пляже, а получить впечатления.

Ранее сообщалось, что продажи туров в Абхазию снизились из-за необходимости загранпаспортов для детей.