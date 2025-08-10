Отечественная машина насмерть сбила женщину и ребенка на самокате

В Армизонском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В ночь на 67 км автодороги Омутинское — Армизонское автомобиль Lada Granta совершил наезд на женщину и ребенка, передвигавшихся на электросамокате в попутном направлении.

43-летняя женщина и ее 9-летний сын скончались на месте от полученных травм. По предварительным данным, трагедия произошла около полуночи, когда видимость на дороге была ограничена. Местная прокуратура организовала проверку всех обстоятельств происшествия.

