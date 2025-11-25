Отечественные теплицы усиливают позиции: в 2026 году цены вырастут умеренно

В 2026 году российский цветочный рынок продолжит перестраиваться: локальное производство расширяется, доля тепличной продукции растет, а зависимость от импорта снижается. Это позволит удержать цены, несмотря на удорожание отдельных категорий, пишет « Газета.Ru ».

По данным ГК «Горкунов», в 2026 году рынок продолжит двигаться в сторону импортозамещения. Российские тепличные комплексы увеличивают площади, модернизируют оборудование и активнее используют собственный посадочный материал, что помогает снижать влияние валютных рисков и удерживать себестоимость.

Светлана Горкунова отмечает, что именно рост внутреннего производства станет главным фактором ценовой стабильности. В массовых сегментах предложение российских цветов растет, а часть крупных хозяйств уже закрывает собственные потребности в маточниках и посадочных розетках.

Тем не менее зависимость от зарубежных поставок сохраняется в премиальных категориях — розы из Эквадора, Кении и Колумбии, экзотическая срезка, часть декоративных растений. Для этих позиций прогнозируется повышение стоимости на 15–25%. Особенно заметно подорожают премиальные розы, включая эквадорские.

Горшечная роза станет одним из самых стабильных сегментов: уровень локального производства превысил 90%, поэтому рост цен в 2026 году будет минимальным. Хризантемы подорожают умеренно — около 7–10%, так как российские теплицы активно увеличивают объемы круглогодичного выращивания.

Орхидеи подорожают на 8–12%, однако запуск российского промышленного производства уже снижает зависимость от импорта. Пионы, которые все активнее выращиваются внутри страны, прибавят около 6–8%.

Герберы вырастут в цене на 7–12%, в основном из-за энергозатратности их производства, но локальные хозяйства стремительно наращивают выпуск. Декоративные растения по-прежнему зависят от импорта и могут подорожать на 10–15%.

Периоды высокого спроса — февральские и мартовские праздники — сохранят сезонный скачок до 15–25%, однако расширение внутреннего предложения сделает его более сглаженным.

В среднем аналитики прогнозируют рост цен на цветы в 2026 году в диапазоне 8–15%, при этом отечественные позиции будут дорожать значительно мягче, чем импортные премиальные категории.

