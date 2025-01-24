Отечественный актер Фоменко умер из-за тяжелого осложнения

Стало известно о смерти советского и российского актера театра, кино и телевидения Владимира Фоменко. Это 24 января подтвердил его сын Георгий в соцсетях.

По словам родного сына актера, отца не стало 22 января из-за отека легких. Владимиру Фоменко на момент смерти было 84 года. В 2025-м он бы встретил юбилей.

Владимир Фоменко дебютировал на экране в конце 1960-х. Также играл в Театре на Таганке и Московском ТЮЗе. Наиболее известен советскому и российскому зрителю по проектам «Тайна предков», «Юдин», «Житейские воззрения кота Мурра», «Теплое место», «Такая жесткая игра — хоккей» и других.

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