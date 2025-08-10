Отель в китайском городе запустил услугу аренды номеров с собаками для туристов

В китайском городе Ухань один из отелей предложил туристам необычную услугу — арендовать номера с собаками, пишет газета South China Morning Post.

Гости могут не только проживать вместе с четвероногими компаньонами, но и играть с ними, выводить на прогулку и даже укладывать спать. Услуга уже пользуется популярностью среди любителей животных.

Стоимость такого номера составляет 499 юаней (около $70) в сутки. Гостям предлагают несколько пород на выбор, включая вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски.

Все собаки проходят тщательный отбор — они здоровы, привиты и имеют спокойный характер. Животные предоставляются либо самим отелем, либо местными центрами дрессировки.

Особое внимание уделяется безопасности и комфорту как гостей, так и животных. Персонал отеля обучает постояльцев правилам взаимодействия с собаками, а за поведением питомцев следят профессиональные кинологи. Если собака случайно причинит вред гостю, всю ответственность берет на себя отель.

Однако гости, которые проявят жестокость или небрежность по отношению к животным, будут внесены в черный список и больше не смогут посещать необычную гостиницу. По словам представителей отеля, их главная задача заключается в том, чтобы дарить гостям положительные эмоции.

