Отели Хургады удивляют гостей новым форматом — фестивалями фруктов на пляже

В отелях и туристических деревнях Хургады появился новый формат развлечений — фестивали египетских фруктов, которые проводят прямо на пляжах и у бассейнов, пишет интернет-портал «Турпром».

Гостям предлагают не только попробовать местные продукты, но и стать частью яркой анимационной программы.

На мероприятиях представлены самые разнообразные фрукты: яблоки, бананы, апельсины, клубника, киви и другие. Особую атмосферу создают аниматоры, которые превращают дегустацию в настоящий праздник.

Часто фестивали проходят в бассейне или рядом с ним, а завершаются угощениями — тортами, пирожными и свежевыжатыми соками, которые особенно нравятся детям.

Инициатива вызвала живой отклик у отдыхающих. По данным организаторов, уровень участия в таких мероприятиях достигает 78%. Сейчас, в конце марта — начале апреля, в Египте продолжается сезон цитрусовых и других фруктов, поэтому фестивали стали своевременным ответом на большой наплыв туристов.

Стоит отметить, что на фоне популярности направления стоимость туров в Египет выросла в два раза, однако это не снижает интерес путешественников, которые ценят не только море и солнце, но и новые впечатления. Фруктовые фестивали становятся еще одной причиной выбрать Хургаду для весеннего отпуска.

