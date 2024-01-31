Отец 15-летней звезды шоу «Голос. Дети» погиб в зоне СВО
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Отец Ярославы Дегтяревой, которая поразила зал исполнением песни «Кукушка» в шоу «Голос. Дети», скончался в зоне спецоперации. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на блог юной исполнительницы.
Потеря близкого человека ударила по семье Дегтяревой. Она призналась, что очень сильно ждала отца с СВО и с трудом поверила в его гибель. Певица до сих пор пишет ему в мессенджерах, хотя ожидаемо не получает ответа.
«Я не знаю, на что еще надеюсь, ведь чуда так и не произошло… до сих пор нет возможности увидеть его в последний раз… Мой папа погиб на поле боя… Больно…» – написала Дегтярева.
Восходящая звезда отметила, что ранее не общалась с отцом активно из-за ДТП. Пятилетняя Дегтярева улетела в кювет в машине и сильно пострадала. Врачи собирали ее по кусочкам после полученных переломов и травмы головы. Виновником аварии признали отца девочки, после чего было тяжело наладить контакт.
Подробности о смерти участника СВО не раскрываются. Подписчики блога девочки выразили ей свои соболезнования.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе водитель получил условный срок за гибель ребенка в дорожно-транспортном происшествии.