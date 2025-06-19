Отец 16-летней Анны Пересильд прокомментировал ее откровенные фото
Отец 16-летней Анны Пересильд высказался об ее откровенных фотосессиях
Режиссер Алексей Учитель — отец 16-летней актрисы Анны Пересильд прокомментировал недавние фотосессии дочери, имеющие более взрослый характер. Об этом сообщил телеграм-канал Super.
Как отметил известный режиссер, звезда сериала «Слово пацана» таким образом выразила стремление ощутить себя более зрелой.
«Для меня главное, как она себя ощущает и чувствует, что внутри, а не внешне», — признался постановщик.
Он также добавил: если Анна будет настаивать на своей взрослости в столь юном возрасте, он готов будет это обсуждать и, возможно, не согласиться с ее точкой зрения.
Ранее сообщалось, что Пересильд рассталась с актером из «Слова пацана» Могильниковым.