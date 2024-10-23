Отец Джулиана Ассанжа приехал на БРИКС ради Путина

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон приехал в Казань ради участия в БРИКС. В беседе с RT он заявил, что хотел лично послушать Владимира Путина и узнать про планы международного блока.

Отец основателя WikiLeaks прилетел в Россию специально ради саммита БРИКС. Он поблагодарил Владимира Путина, который один из первых выразил поддержку его сыну Джулиану Ассанжу в 2012 году. Он отметил, что никогда не забудет этого жеста. Шиптон надеется протянуть руку дружбы русскому народу.

«Чтобы услышать господина Путина как главу государства — председателя БРИКС в этом году и увидеть, что предстанет нашим глазам. Это долг, гражданский долг. Кроме того, Австралия, которая находится по соседству и фактически является частью Азии, понимает, что именно с Азией связано обеспечение ее безопасности», — отметил Шиптон.

Напомним, что саммит БРИКС проводится в Казани с 22 по 24 октября при участии стран-участниц блока и дружественных государств РФ.

Ранее сообщалось, что Путин на саммите в Казани передал Набиуллиной символическую «купюру БРИКС».