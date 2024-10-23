Путин на саммите в Казани ознакомился с символической «купюрой БРИКС»

На саммите в Казани президент России Владимир Путин увидел символическую «купюру БРИКС», которую, смеясь, вручил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что банкирша осталась не в восторге от этой банкноты, передает ТАСС.

После окончания заседания расширенного формата БРИКС Путин покинул зал с этой купюрой в руках, с улыбкой демонстрируя ее министрам и передавая в доверенные руки председателя Банка России.

«Это ктo-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то, — oни напечатали такую квазиденьгу» — сообщил Песков, комментируя этот момент в беседе с журналистами.

Он добавил, что данная банкнота «символизирует совместные усилия, которые предпринимаются в рамках БРИКС».

Ранее сообщалось, что россияне массово сталкиваются с отказами в принятии наличных долларов за границей. Эксперты в сфере туризма предупредили, что в таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Армения и других популярных направлениях, требуют доллары нового образца.

Экономист Михаил Беляев рассказал, что граждане России, имеющие старые доллары, могут попробовать обменять их на новые купюры в других странах или же конвертировать их в другие валюты через российские банки.