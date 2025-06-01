«Отец-герой» 30 детей ответил депутату Останиной, назвавшей его «похотливым самцом»

Глава совета депутатов Колтушского городского поселения Эдуард Чирко, получивший звание «отец-герой» за 31 ребенка, заявил «Газете.Ru», что «мораль СССР ушла в прошлое». Таким образом он ответил на обвинения депутата Госдумы Нины Останиной, назвавшей его «похотливым самцом» и «антипримером».

Чирко утверждает, что мнение 70-летней Останиной, не являющейся многодетной матерью, его не интересует. Он считает, что в стране есть демографический кризис и сослался на статистические данные. По его словам, «мораль СССР давно ушла в прошлое».

«Убыль населения за 2024 год 496 000 человек, пусть об этом думают. Может быстрее примут закон и наградят достойных мужчин, а то отцы как бы не при делах в России. Растят, обеспечивают в том числе и матерей, а они там все решают, что да как. Моралисты», — ответил Чирко.

Депутат намекнул, что государству следует активнее поощрять мужчин, участвующих в воспитании детей, даже если те рождены вне традиционного брака.

Ранее семья заснувшей во время встречи с Путиным девочки прокомментировала ситуацию.