Отец и сын установили рекорды по рыбалке в Северной Каролине

В Северной Каролине, США, отец с сыном смогли поймать две впечатляющие рыбы, установив тем самым новые рекорды для штата. Информацию об этом распространил канал WBTV.

Этот выдающийся улов принадлежит Джоди Хопкинсу и его сыну Одену. Джоди удалось поймать полосатого волосохвоста, чей вес составил 3,3 кг, а длина — 152 см. Его сын, школьник Оден, выловил колючую скорпену весом 2 кг. Оба рекордных экземпляра были выловлены в океане, недалеко от берегов города Окракоук, 13 июля.

Стоит отметить, что оба улова оказались весьма значимыми. Волосатохвост, пойманный Джоди, привлек внимание биологов, поскольку в этой части Атлантического океана их было зафиксировано не более дюжины.

Колючая скорпена, которую выловил Оден, как выяснилось, сравнялась с мировым рекордом по весу для этого вида, который был установлен в 2015 году в Виргинии.

WBTV также сообщает, что для Джоди Хопкинса это уже второй рекордный улов в 2025 году. В июне он смог поймать самого крупного в Северной Каролине бычеглаза.

Ранее сообщалось, что в Подольске подведены итоги фестиваля рыбной ловли на реке Рожай.