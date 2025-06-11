Отец Илона Маска порадовался за решение сына в скандале с Трампом

В интервью RT Эррол Маск — отец известного предпринимателя Илона Маска положительно оценил признание сыном своей неправоты в споре с Дональдом Трампом.

Эррол Маск сравнил конфликт двух публичных фигур с типичным мужским соперничеством, отметив, что подобные разногласия часто заканчиваются примирением. Маск-старший прокомментировал ситуацию с юмором.

«Что самое худшее, что может сказать один человек другому в споре? Я тебя убью! Но это лишь слова… А потом этих людей вы можете увидеть в ресторане или в пабе… И они будут вместе выпивать, желая, чтобы все просто об этом забыли», — сказал он в интервью Рику Санчесу в эфире RT.

Эррол Маск также называл перепалку между сыном и президентом США «схваткой альфа-самцов». Он выразил радость за то, что его наследник решил в итоге признать свою неправоту.

Напомним, что скандал между Трампом и Маском-младшим разгорелся когда 3 июня основатель Tesla раскритиковал законопроект республиканца о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп публично заявил, что разочаровался в Маске. Позже предприниматель принес извинения за некоторые резкие посты в соцстеях в адрес президента.

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