Отец истерзанного хаски ребенка в Сочи рассказал о состоянии сына

Отец школьника, пострадавшего от нападения хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, рассказал RT о состоянии сына.

Пострадавшего ребенка перевезли на лечение в Москву, где ввели в искусственную кому. Она продолжалась несколько дней, пока врачи не увидели положительную динамику. Отец ребенка сообщил, что сына вывели из комы и он впервые смог что-то сказать.

«Я когда уходил — я сказал: «Приду вечером к тебе. Сейчас мне нужно уйти». И он мне отвечает: «Да». То есть я даже услышал его голос», — поделился мужчина.

По словам отца, как только состояние сына нормализуется окончательно, то со специалистами будут решать вопрос по проведению пластических операций.

Напомним, что хаски выгрызли ребенку лицо во время нападения. Животных усыпили, а хозяина задержали. Он признавался, что долгое время не кормил питомцев. Голод мог подвигнуть их наброситься на ребенка.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли пришить несколько частей лица мальчика.