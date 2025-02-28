Истерзанному хаски ребенку в Сочи не смогли пришить несколько частей лица

У ребенка, которого искусали домашние хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились части лица. Об этом RT рассказал отец пострадавшего.

Пострадавшего мальчика обследуют в Краснодаре, где состоится консилиум по дальнейшей тактике лечения. Пока ситуация плачевная: у ребенка не приживаются нос и губа. Однако хирурги делают все возможное, чтобы вернуть юному пациенту лицо.

«Нос и губа практически нежизнеспособные, прожеванные. Один сосуд диаметром около 0,1 мм», — приводит отец слова оперировавшего мальчика хирурга.

Напомним, 26 февраля ребенок шел по СНТ в Адлеровском районе Сочи, неожиданно на него набросились две хаски. Собаки буквально выгрызли мальчику лицо: фотографии с увечьями разлетелись в Telegram. На них видно кровавое пятно вместо лица. Позже выяснили, что породистых питомцев долго никто не кормил. Это признал сам хозяин. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Самих собак усыпили после случившегося.

Ранее соседи рассказали, что без вмешательства очевидцев нападение собак в Сочи кончилось бы трагедией.