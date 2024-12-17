Отец Яниса Тиммы не верит в смерть сына, с которым не общался три года

Мужчина пытается связаться с близкими людьми баскетболиста, чтобы до конца убедиться в реальности происходящего. Комментарий отца Яниса Тиммы привел Super.ru.

Во вторник, 17 декабря, бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым. По предварительным данным, смерть наступила из-за суицида.

Рядом с телом спортсмена был обнаружен мобильный телефон с прощальным сообщением. Анна Седокова позже опубликовала видео в слезах, прокомментировав ситуацию. Однако в известие о смерти сына не поверил его отец Райтис Тимма.

Как сообщает пресса, они не общались уже три года, и их отношения были очень напряженными. Райтис Тимма пытается установить контакт с людьми из ближнего круга Яниса, чтобы узнать подробности.

Ранее в Сети появились эксклюзивные кадры с места самоубийства экс-супруга Седоковой. Как выяснилось, спортсмен разместился в бюджетном номере хостела. Там же нашли бутылку из-под водки.