Отец Яниса Тиммы не верит в смерть сына, с которым не общался три года
Отец Яниса Тиммы узнал о смерти сына через СМИ
Фото: [youtube.com/Матч ТВ]
Мужчина пытается связаться с близкими людьми баскетболиста, чтобы до конца убедиться в реальности происходящего. Комментарий отца Яниса Тиммы привел Super.ru.
Во вторник, 17 декабря, бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым. По предварительным данным, смерть наступила из-за суицида.
Рядом с телом спортсмена был обнаружен мобильный телефон с прощальным сообщением. Анна Седокова позже опубликовала видео в слезах, прокомментировав ситуацию. Однако в известие о смерти сына не поверил его отец Райтис Тимма.
Как сообщает пресса, они не общались уже три года, и их отношения были очень напряженными. Райтис Тимма пытается установить контакт с людьми из ближнего круга Яниса, чтобы узнать подробности.
Ранее в Сети появились эксклюзивные кадры с места самоубийства экс-супруга Седоковой. Как выяснилось, спортсмен разместился в бюджетном номере хостела. Там же нашли бутылку из-под водки.