Отец Маска обвинил европейцев в лени

Европейцы все меньше хотят работать, рассказал в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. Данную тенденцию он связывает с "распространением социализма", когда люди могут получать деньги, не работая.

Маск-старший также назвал естественным стремление уехать из страны, в которой повышают налоги.

По словам Маска, европейские страны социализировались до уровня "не работай, все в порядке, тебе не надо работать".

Такой подход, считает бизнесмен, противоречит европейским традициям.

Вместе с тем, отметил Эррол Маск,уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.

Ранее сообщалось о том, что отец Маска подозревает премьер-министра Британии в получении инструкций по управлению страной.