Отец олимпийского чемпиона рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области

Александр Большунов-старший жил со своей семьей в селе Подывотье, что находится Брянской области. Стоит отметить, что речь идет всего о нескольких километрах от границы двух соседних государств – России и Украины.

Отец лыжника рассказал о том, что такое расположение дома однажды чуть не лишило его жизни. Он находился от своей смерти «буквально в 10 метрах». Все дело в том, что во двор к Большунову-старшему прилетел снаряд.

Тогда он находился дома один, о чем также пишет «Чемпионат», приводя слова отца трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. Жертв и пострадавших не было, но передняя часть строения оказалась повреждена.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли новый удар по Брянской области. Согласно сообщению губернатора региона, Александра Богомаза, пострадавших и жертв в результате обстрела нет.