Отец погибших под Красноярском детей намерен судиться с производителем химиката

Дмитрий Виноградов, обвиняемый в гибели четверых детей от отравления дихлофосом в Красноярском крае, рассматривает возможность подачи иска к производителю химиката. Об этом RT сообщил его адвокат Александр Гуртовенко.

Так, 2 июня эксперт краевого бюро судебных экспертиз заявил, что в инсектициде «Варана» содержалось вещество, усиливающее отравляющий эффект. Специалист подчеркнул, что стандартного проветривания помещения было недостаточно — требовалась тщательная обработка поверхностей и стирка текстиля, о чем якобы в инструкции не упоминалось.

Адвокат отметил, что согласно заключению эксперта, единственной действенной мерой защиты мог стать немедленный душ после обработки помещения.

Как пояснил правозащитник, эти данные могут стать основанием для судебного иска о недостаточной информированности потребителей об опасности продукта. Таким образом не исключают, что отец погибших детей начнет судиться с производителем.

Напомним, в сентябре 2024 года многодетную семью из шести человек из села Красная Сопка в Красноярском крае госпитализировали с отравлением. Скончались четверо детей.

Ранее стало известно, что защита отца умерших детей из Красной Сопки потребовала эксперимента на мышах.