Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о состоянии сына
Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка сообщил, что сын не может открыть глаза
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Отец двухлетнего мальчика, пострадавшего от действий 31-летнего мужчины в московском аэропорту Шереметьево рассказал о состоянии сына.
По его словам, ребенок может шевелить руками и ногами, но не может открыть глаза.
Врачи оценивает состояние пациентам как тяжелое, но отмечают положительную динамику, передает телеграм-канал SHOT.
Мужчина сообщил, что его сыну поменяли лекарства, медики следят за его состоянием.
Остается только ждать, сказал убитый горем отец.
Ранее стали известны подробности о семье пострадавшего в Шереметьево от рук неадеквата мальчика.