Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о состоянии сына

Отец двухлетнего мальчика, пострадавшего от действий 31-летнего мужчины в московском аэропорту Шереметьево рассказал о состоянии сына.

По его словам, ребенок может шевелить руками и ногами, но не может открыть глаза.

Врачи оценивает состояние пациентам как тяжелое, но отмечают положительную динамику, передает телеграм-канал SHOT.

Мужчина сообщил, что его сыну поменяли лекарства, медики следят за его состоянием.

Остается только ждать, сказал убитый горем отец.

Ранее стали известны подробности о семье пострадавшего в Шереметьево от рук неадеквата мальчика.