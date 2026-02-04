«Отец, прости»: что врачи нашли в теле мужчины, пролежавшем в земле 5 лет

Спустя пять лет после смерти отца мужчина по имени Григорий обратился в суд с необычным требованием — провести эксгумацию тела для посмертного патолого-анатомического исследования. Причиной стало завещание, составленное незадолго до кончины, согласно которому все имущество — квартира, сбережения, дача — переходило не к сыну, а к женщине по имени Елена, осуществлявшей уход за больным, пишет дзен-канал «Жизнь и закон | Юрист Михаил Яковлев».

Отец, Федор, скончался в 2020 году от рака желудка IV степени. Григорий, оспаривая завещание, настаивал, что в последние месяцы жизни отец из-за болезни и воздействия метастазов на мозг не мог понимать значение своих действий. Ключевым доказательством мог бы стать акт вскрытия, но его не провели. Елена, выступавшая как законный представитель, подала заявление об отказе от патолого-анатомического исследования, сославшись на религиозные мотивы умершего.

Суды последовательно отказывали Григорию в удовлетворении исков о признании завещания недействительным из-за отсутствия медицинских доказательств недееспособности отца. В качестве последней меры мужчина потребовал эксгумации для проведения исследования. Однако суд отказал и в этом, указав, что за прошедшие пять лет в теле произошли необратимые изменения из-за разложения, которые не позволят объективно установить состояние мозга и возможное медикаментозное воздействие на момент смерти.

Эта история закончилась юридическим поражением сына. Суд констатировал, что «тишина могилы победила», подчеркнув невозможность установить истину спустя годы. Казус стал примером того, как важна юридическая и медицинская бдительность родственников в период тяжелой болезни пожилого человека, особенно когда в круг его общения входят посторонние лица, претендующие на наследство.

