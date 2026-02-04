«В Бурунди велосипед — роскошь»: российский блогер рассказал о жизни в стране, где 80% населения — бедняки

Российский тревел-блогер Денис Забелин поделился впечатлениями от посещения Бурунди — одной из беднейших стран мира, охарактеризовав ее кратко и емко: «все хуже, чем везде».

В своем канале «Жизнь в движении» на платформе «Дзен» путешественник отметил, что экономическая ситуация в стране остается катастрофической. По данным на 2026 год, более 60% населения вынуждено существовать на сумму менее $2,5 в день. В отдельные периоды доля людей, живущих за чертой бедности, достигала $80.

Картина повседневной жизни поразила россиянина. Люди вынуждены преодолевать пешком десятки километров вдоль дорог, неся на себе мешки, канистры и маленьких детей.

В этих условиях велосипед уже считается признаком достатка, мотоцикл воспринимается как роскошь, а личный автомобиль — как практически недостижимое богатство. Регулярный общественный транспорт для большинства жителей недоступен.

Дети проводят время, сидя прямо на обочинах пыльных дорог. Грязь на их коже зачастую не смывается неделями из-за острого дефицита чистой воды. Жилища представляют собой глиняные хижины под жестяной или соломенной крышей. Внутри нет практически никакой мебели или игрушек, а иногда вся семья спит под одним одеялом.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о ценах в супермаркете Уганды.