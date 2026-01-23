Российский тревел-блогер Денис Забелин, ведущий канал «Жизнь в движении» на платформе «Дзен», поделился наблюдениями о ценах на продукты в одном из беднейших государств мира — Уганде.

Его выводы оказались неожиданными: стоимость базовых товаров в столичных супермаркетах почти не уступает европейской, делая их недоступными для большинства населения.

Как отмечает путешественник, современные магазины с широким ассортиментом есть только в столице Кампале, и посещают их в основном экспаты, местная элита и туристы. При этом цены вызывают удивление.

Например, килограмм говяжьего стейка обходится в 24,3 тыс. угандийских шиллингов (около 535 руб.), полуторалитровая бутылка воды — от 13 до 26 руб., а баночка колы 0,33 л — 22 руб.

Особый парадокс представляют кофе и чай, которые страна выращивает на экспорт, но их стоимость в магазинах начинается от 200-700 руб. за упаковку.

«Для страны с низким средним доходом цифры выглядят странно. И становится понятно, что в Африке голод часто возникает не из-за физического отсутствия еды, а из-за ее высокой стоимости для большинства», — резюмирует Забелин.

Дешевле обходятся лишь некоторые местные фрукты, такие как манго и кокосы. Овощи тоже имеют ощутимую цену: килограмм перца стоит от 176 до 340 руб., огурцы и картофель — по 95 руб. за килограмм.

