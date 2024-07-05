Отец самой юной студентки России Тепляковой дал советы по поступлению в вузы

Прославившаяся вундеркиндами семья Тепляковых воспитывает девятерых детей-погодков, из которых самой первой выделилась Алиса. Она стала самой юной выпускницей школы и вскоре студенткой в РФ, а теперь ее путь повторяют братья и сестры. Отец гениев Евгений Тепляков дал советы тем, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Его рекомендации передает KP.RU .

Изначально Тепляков советует поступать в вуз на контракт, а через год переводиться на бюджет. Это расширит список заведений на выбор для обучения. Кроме того, через 12 месяцев также можно перевестись на другую специальность, даже если под нее не были сданы специальные экзамены. И последний совет особенно интересен в контексте истории Тепляковых.

«Не все вузы с громкими именами умеют учить», — отметил Евгений.

Напомним, что в возрасте девяти лет Алиса Теплякова поступила на психфак в МГУ. Однако у вуза возникли сложности с отцом, было несколько скандалов, после которых семейство подало в суд. Родители требовали вернуть деньги за обучение, которые были заплачены за год. При этом они просили также обеспечить их дальнейшим бесплатным образованием. Суд встал на сторону МГУ, однако история умалчивает, отчислили ли девочку. Сам Евгений Тепляков утверждает, что Алиса и даже уже ее брат Хеймдалль учатся в нескольких вузах одновременно.

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