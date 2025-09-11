Трамп выступил с заявлением после убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам, в котором пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника-республиканца Чарли Кирка.

Американский лидер охарактеризовал произошедшее как «темный момент» для Соединенных Штатов.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто способствовал этому злодеянию и другим видам политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране», — сказал Трамп.

Покушение на Кирка было совершено 11 сентября во время его выступления на своем туре American Comeback в Университете Юта-Вэлли. У республиканца остались двое детей. Ему был 31 год.

Кирк известен своей жесткой риторикой в отношении вопросов поддержки Киева. Политик не раз выступал против продолжения выделения средств и оружия на нужны Украины. Кроме того, республиканец являлся сторонником Джей Ди Вэнса, когда Трамп решал, кого взять в вице-президенты.

Ранее стало известно, какое наказание может грозить убийце Чарли Кирка.