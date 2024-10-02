Отец умерших под Красноярском детей прокомментировал слухи о новом уголовном деле

Отца из Красноярского края, который потерял четверых детей из-за отравления, могут сделать фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. RT выяснил, действительно ли в отношении мужчины ведутся такие следственные действия.

Дмитрий пообщался с журналистами канала, но оставил короткий комментарий на слухи о возбуждении уголовного дела в его отношении. Он опроверг, что является фигурантом дела, по крайней мере, на данный момент.

«Пока никакого дела (против меня. — RT) нет», — заявил Дмитрий В.

От дальнейших пояснений и комментариев сибиряк отказался.

Напомним, в конце сентября страну поразила новость об отравлении многодетской семьи из села Красная Сопка Красноярского края. По предварительным данным, неизвестное вещество и еде могло спровоцировать смертельные отравления. Скончались четверо детей от шести до 13 лет.

Ранее сообщалось, что глава семьи из красноярского села рассказал новые подробности о жизни и дне отравления.